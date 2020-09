«Die Höhle der Löwen»: Klagen mit hohen Zahlen

Quotennews

Der VOX-Quotenrenner wackelt, und ist dennoch beeindruckend: Auch ein neuer Negativrekord mündet bei «Die Höhle der Löwen» in starke Zahlen.

Blickt man aber nicht auf den Senderschnitt ... ... so sind diese «DHDL»-Zahlen nicht mehr derart formidabel. Bei Jung und Alt winkte mit Abstand der Staffeltiefpunkt.

Am Montagabend ging es bei VOX unter anderem um einen leicht modellierbaren Beton, um Fruchtpralinen, eine Fitness-Apps für schwangere Frauen und um wiederverwendbare Behälter für Take-out-Food. Dieser Produkte-Mix fesselte ab 20.15 Uhr 2,40 Millionen-Fans an die Mattscheiben. Blickt man auf den Senderschnitt, darf VOX sehr glücklich sein.Die Sehbeteiligung von alles in allem sehr starken 8,3 Prozent stand einer Zielgruppenquote von äußerst beachtlichen 14,8 Prozent gegenüber. Die Reichweite bei den Jüngeren belief sich auf 1,28 Millionen Werberelevante. Ab 22.55 Uhr folgtemit einem Duell aus Viktoria Fuch und Walter Triebl.Die Kochshow mit den Gastgebern Tim Mälzer und Tim Raue holte 0,57 Millionen Menschen zu VOX , darunter befanden sich 0,26 Millionen Umworbene. Das resultierte in mäßige 3,8 Prozent Marktanteil bei allen sowie in 5,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. RTL brachte es zur besten Sendezeit dagegen mitauf 4,17 Millionen Ratefüchse. Bei allen wurden sehr starke 13,6 Prozent gemessen, bei den Umworbenen mäßige 10,3 Prozent Marktanteil.