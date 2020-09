Für Oktober: RTL kündigt weitere Wallraff-Folge an

TV-News

Die Reportage soll wieder an einem Montag zu sehen sein.

Privatsender RTL verspricht für den Monat Oktober eine weitere Ausgabe seines investigativen Reportage-Formats. Die derzeit mit zwei Stunden Sendezeit angegebene Produktion wird nach aktueller Planung am Montag, 19. Oktober um 20.15 Uhr laufen. Wie schon berichtet, setzt RTL sein eigentlich montags laufendes Quiz «Wer wird Millionär?» ab dem 20. Oktober auf den Dienstag - und lässt es somit gegen die neue Staffel der ProSieben-Show «The Masked Singer» antreten.Am 19. Oktober löst also Günter Wallraff Günther Jauch ab. Welches Thema dann ab 20.15 Uhr behandelt wird, hält RTL wie immer unter Verschluss. Um die Gefahr von Unterlassungsklagen zu minimieren, erfolgt diese Kommunikation meist erst einige Stunden vor der letztlichen Ausstrahlung.Nur so viel verrät der Sender diesmal: "Auch in der neuen Ausgabe begeben sich Günter Wallraff und sein Reporter-Team in aufwendige Undercover-Recherchen und decken alarmierende Bedingungen in der Arbeitswelt auf."