RTLZWEI trennt sich spontan von «UNdressed»

TV-News

Die Programmänderung greift per sofort.

Der in München ansässige Fernsehsender RTLZWEI hat sein Montagabendprogramm geändert. Er gab bekannt, dass bereits ab dem 28. September 2020 keine Folgen der Kuppelshowmehr laufen sollen. Das einstündige Format war eigentlich zwischen 20.15 und 22.15 Uhr als Doppelpack eingeplant.Zuletzt blieben die Marktanteile bei den Umworbenen aber auf niedrigem Niveau: Die Show rund um das Date im Bett holte in dieser Woche etwa nur 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ein Ersatz ist schnell gefunden. RTLZWEI bringt früher als geplant die Sozialreportagezurück. Die Sendung aus dem Hause Good Times sollte eigentlich erst in der ersten Oktoberwoche mit neuen Ausgaben den Montag übernehmen.Am 28. September ab 22.15 Uhr bleibt alles beim Alten: Dann kürt RTLZWEI die Sieger der aktuellen und insgesamt vierten «Love Island»-Staffel.