«Greatnightshow»: Luke startet im Oktober und bringt Martina Hill mit

TV-News

Sat.1 bringt somit den großen Fun Freitag zurück ins Programm.

Der Münchner Privatsender Sat.1 , der zur Zeit freitags auf einen Programmmix setzt (etwa «Promi Boxen» oder «Deutscher Comedypreis») bringt ab Mitte Oktober das Luck-Mockridge-Formatmit einer zweiten Staffel zurück. Jede neue Episode soll dabei unter einem speziellen Motto stehen. In der ersten Episode am 16. Oktober geht es um Fernsehhistorie – Luke und seine Gäste werden sich fragen, welche TV-Momente besonders in Erinnerung blieben. Und wer wird wohl 2020 im Familien-Duell gewinnen?Die erste Staffel des Formats bescherte Sat.1 auf gleichem Sendeplatz im Herbst 2019 zwischen 12,8 Prozent Marktanteil (Debütquote) und 8,5 Prozent in der Zielgruppe. Somit lag jede ausgestrahlte Folge klar oberhalb der Sendernorm.Nicht nur Luke Mockridge kehrt mit neuen Folgen auf den Sendeplatz zurück, auch von dersteht eine neue Staffel an. Die Sketch-Comedy mit Martina Hill läuft ebenfalls ab dem 16. Oktober und dann immer um 22.35 Uhr, also direkt nach der Luke-Show. Im Herbst 2019 war noch das erfolglose «Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit hatte» oder «Mord mit Ansage» Lead-Out der «Greatnightshow».