NFL führt ProSiebenMaxx in den zweistelligen Bereich

Quotennews

Der zweite Spieltag der Football-Liga rief erneut großes Interesse in Deutschland hervor.

Auch in Zeiten von Corona lässt sich die National Football League (NFL) nicht aufhalten. Am Sonntag stand der zweite Spieltag an, Free-TV-Sender ProSieben Maxx übertrug zwei Matches live. Los ging es ab kurz nach 19 Uhr. Das Match zwischen Tampa Bay und Carolina schaffte dabei bis zu 6,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe – dieser Wert wurde direkt im ersten Viertel gemessen. 0,53 Millionen zusehende Fans, ermittelt in den Vierteln drei und vier, waren die beste Reichweite.Mit dem späten Spiel des Tages, Kansas traf auf Los Angeles, stiegen die Werte weiter. Los ging es gegen halb elf Uhr abends, bis zu 0,46 Millionen Menschen schauten zu. In der Zielgruppe holte sich bereits das Auftaktviertel gute 5,4 Prozent, im zweiten Abschnitt stiegen die Ergebnisse auf 7,2 Prozent. Viertel Nummer drei baute die Zielgruppen-Quote auf 7,7 Prozent aus.Das Schlussviertel, das deutscher Zeit um 0.40 Uhr begann, sicherte ProSieben Maxx dann sogar wahrlich überragende 11,4 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren.