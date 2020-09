Primetime-Check

Wie gefragt war das Auftaktspiel der Fußballbundesliga? Waren «Das große Sat.1 Promiboxen» und Folge drei von «Lego Masters» ein Erfolg?

Das Erste startete am Freitagabend mit dem Dramain die Primetime und lockte damit 4,14 Millionen Zuschauer, was guten 14,7 Prozent Marktanteil entsprach. 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten gleichzeitig annehmbare 4,9 Prozent. Dieerreichten ab 21.45 Uhr solide 10,9 Prozent insgesamt und akzeptable 5,1 Prozent bei den Jüngeren. Für Neuigkeiten zum aktuellen Geschehen schalteten also 2,23 Millionen Menschen sowie 0,42 Millionen der jüngeren Zuschauerschaft ein. Mit demsank die Reichweite weiter auf 2,23 Millionen Menschen ab und es waren noch 11,5 Prozent Marktanteil möglich. Deutlich schlechter lief es bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Publikum von 0,20 Millionen Fernsehenden sowie gerade einmal 3,5 Prozent. Das ZDF war mit der Übertragung des Auftaktspiels der Fußball-Bundesliga deutlich erfolgreicher und begeisterte bereits mit der Moderation vor der Partie 4,84 Millionen Menschen für sich, was ausgezeichneten 19,1 Prozent Marktanteil glich. 1,50 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft sorgten für sehr hohe 20,6 Prozent. Ab 20.30 Uhr führten schließlich 6,68 Millionen Fußballfans, die sich für den spektakulären 8-0 Sieg des FC Bayern München über den FC Schalke 04 interessierten, zu sehr starken 24,0 Prozent. Die Reichweite bei den Jüngeren erhöhte sich ebenfalls auf 1,99 Millionen, woraus herausragende 24,7 Prozent Marktanteil resultierten.Die dritte Folge vonwurde bei RTL gezeigt und fesselte 1,58 Millionen Begeisterte an die Bildschirme. Auch 0,92 Millionen Umworbene schalteten zu dem Programm ein. Daraus folgten maue 5,7 Prozent bei allen und solide 11,6 Prozent bei den Umworbenen. Die Comedy-Showsank auf eine Reichweite von 1,03 Millionen beziehungsweise 0,56 Millionen Werberelevante ab. Dabei wurden annehmbare Werte von 5,4 sowie 9,8 Prozent Marktanteil ermittelt. Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr auf eine Neuauflage von. Die Show erreichte 1,07 Millionen Neugierige insgesamt und eine Quote von 5,0 Prozent. Etwas besser lief es in der Zielgruppe mit 0,51 Millionen Fernsehzuschauern, die eine gute Sehbeteiligung von 8,2 Prozent zustande brachten.Bei ProSieben erreichte der Fantasyfilm1,76 Millionen Filmfans. Das bedeutete insgesamt starke 6,4 Prozent, während in der Zielgruppe gute 10,6 Prozent Marktanteil verbucht wurden. Folglich saßen 0,84 Millionen der Umworbenen vor dem Bildschirm. Eine Folge der Dramaseriesorgte für einen starken Rückgang der Quoten und fesselte nur 0,50 Millionen beziehungsweise 0,24 Millionen der Jüngeren. Hier wurden maue Werte von 2,4 sowie 4,0 Prozent ermittelt. Bei Vox liefen vier Episoden vonund begeisterten zwischen 0,71 und 0,91 Millionen Fans. Im Laufe des Abends war so eine Steigerung von schwachen 2,9 auf gute 4,7 Prozent möglich. Bei den Werberelevanten erhöhte sich der Marktanteil von akzeptablen 5,2 auf 7,2 Prozent.Zwei Folgenund eine Folgewaren bei Kabel Eins zur Primetime im Programm und begeisterten zwischen 0,78 und 0,85 Millionen Serienfans. Bei den Werberelevanten sorgte dies für Quoten zwischen mauen 3,1 und 4,0 Prozent. RTLZWEI war mitan diesem Freitagabend sehr erfolgreich und lockte 0,95 Millionen Interessenten, die gute 3,4 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe erreichte der Sender mit 0,46 Millionen jüngeren Zuschauern und einer hohen Quote von 5,8 Prozent ein starkes Ergebnis. Ähnlich gut ging es mitweiter, was immer noch 0,79 Millionen Fernsehende begeisterte. Hervorragende Quoten von 3,7 sowie 7,9 Prozent bei den Umworben wurden somit eingefahren.