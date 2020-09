TV-News

Die neue Staffel der langlebigen US-Crimeserie läuft an.

Der in München ansässige Fernsehsender hat den Start von frischen Folgen der Krimiserieangekündigt – und weiterer Formate. «Navy CIS» wird am 6. Oktober wieder dienstags um 20.15 Uhr zu sehen sein. Fortgesetzt wird die im Frühjahr unterbrochene 17. Staffel der Serie mit Mark Harmon in tragender Rolle.Um 21.15 Uhr übernimmtebenfalls mit frischen Folgen. Sat.1 zeigt Episoden aus der elften Staffel. Beide Serien übernehmen den Slot, den aktuell «Mac Gyver» inne hat.Ein aus «Navy CIS» bekanntes Gesicht, nämlich Michael Weatherly, ist dann immer um 22.15 Uhr zu sehen. Ebenfalls am 6. Oktober bringt Sat.1 nämlich das mit ihm besetzte Anwalts-Dramains deutsche Fernsehen zurück. Die Episoden stammen aus Staffel vier.