Magenta TV startet «Ein guter Mensch»

Die Serie erzählt in zwölf Episoden den Rachefeldzug des ehemaligen Gerichtsschreibers Agâh Beyoğlu.

Der Streamingdienst MagenaTV, der für Telekom-Kunden buchbar ist, startet im Oktober die Ausstrahlung einer türkischen Serie:umfasst zwölf Episoden über einen an Demenz erkrankten Ruheständler, der eine lange zurückliegendes Verbrechen aufklären möchte.Agâh Beyoğlu gewann Hauptdarsteller Haluk Bilginer 2019 den International Emmy. In «Ein guter Mensch» erfindet sich der verwitwete Agâh neu: Als der ehemalige Gerichtsmitarbeiter überraschend die Diagnose Alzheimer erhält, fasst er einen tödlichen Entschluss. Schon lange beschäftigt Agâh ein alter Fall. Vor Jahren wurde in seinem Heimatdorf ein junges Mädchen Opfer eines grausamen Verbrechens. Der Täter – obwohl bekannt – wurde nie verurteilt, die zuständigen Justizbeamten ließen ihn davonkommen. Sein Schicksal vor Augen schwört sich Agâh, endlich alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.Alle zwölf Folgen sind ab dem 8. Oktober exklusiv in der MagentaTV-Megathek abrufbar, teilte die Telekom mit.