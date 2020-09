Kommt von «Die Klempnerin»: «GZSZ» begrüßt neues Gesicht

Vermischtes

Jan Kittmann ist bald im Hauptcast der täglichen Serie zu sehen.

TV Now / Rolf Baumgartner Jan Kittmann spielt bei «GZSZ» den Bauleiter Tobias Evers. Er sagt über seine ersten Tage am Set der Serie: "Tobias lernt in den Szenen nach und nach die ganzen Orte kennen, die alle «GZSZ»-Fans schon seit Jahren zumindest aus dem Fernsehen kennen. Aber so wie ihm ging es mir auch. Ich lief ganz gespannt durch diese riesigen Studios. Die Kollegen vor und hinter der Kamera haben mich sehr freundlich empfangen und mir so einen schönen Start bereitet."

Neuzugang für die tägliche Serie, die RTL montags bis freitags ab 19.40 Uhr zeigt. Jan Kittmann, der in RTLs «Die Klempnerin» Hauptkommissar Thomas Waldeck spielte, ist neu im Hauptcast der UFA Serial Drama-Produktion. Er spielt den Bauleiter Tobias Evers. Seinen ersten TV-Auftritt werde er im Herbst haben, hieß es seitens RTL.„Was mir als erster großer Unterschied ins Auge fiel, war die Tatsache, dass Tobias sehr gut zeichnen kann – also nicht nur Bauzeichnungen, sondern Portraits oder Karikaturen und das auch bei jeder Gelegenheit gerne tut. Als ich in der Schule damals Bildende Kunst abgewählt habe, waren meine Lehrer glaube ich sehr froh darüber“, sagt Kittmann über seine neue Figur.Zudem wird Tobias Evers als sehr selbstbewusst beschrieben. „Tobias bringt in vielerlei Hinsicht neuen Wind hinter die herrschenden Fronten. Er bringt selbst ein großes Geheimnis mit, das erst langsam Stück für Stück gelüftet wird und er verwickelt sich ungewollt in eine Liebesgeschichte, mit einer Rolle, die man schon lange bei «GZSZ» kennt.“