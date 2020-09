ProSieben zeigt Armutsreportage im Oktober

TV-News

Das Format wird am Montag laufen. Ende September beendet «Django Unchained» somit die Filmstrecke zu Wochenbeginn.

Aktuell zeigt der Münchner Sender ProSieben am Montagabend bekannte Spielfilme als Re-Run. Diese Strecke wird am letzten September-Montag mit der Ausstrahlung des Knallersbeendet. Denn ab Oktober hat ProSieben andere Pläne. Am 5. Oktober ist ab 20.15 Uhr das knapp zweistündige Specialvorgesehen.ProSieben legt einige Statistiken dar, um die Ausgangslage der Dokumentation zu schildern: Demnach seien hierzulande 16 Millionen Menschen von Armut bedroht. Besonders: Arbeitslose (62,9 %), Menschen ohne deutschen Pass oder mit Migrationshintergrund (62 %), Alleinerziehende (41,5 %), Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss (28,8 %) und 14- bis 25-Jährige (26 %).Für das TV-Format spricht Journalist Thilo Mischke mit sechs Betroffenen. Wie sind sie an diesen Punkt gekommen? Was sind ihr Wünsche, Ängste und Hoffnungen? Ab 22.10 Uhr schließt sich eine neue-Folge zum Thema „Überlebenskämpfer“ an.