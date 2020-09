Mafia-Ranking überflügelt Martin-Scorsese-Film

Quotennews

«Departed – Unter Feinden» eröffnete am Mittwoch die Kabel-Eins-Primetime ausbaufähig.

Am Mittwochabend zeigte Kabel Eins zur besten Sendezeit den mehrfach mit dem Oscar prämierten Martin-Scorsese-Film. 0,77 Millionen Filmfans schauten sich den Gangsterfilm mit Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson und Mark Wahlberg an, darunter befanden sich 0,38 Millionen Umworbene. Das mündete in mäßige 3,1 Prozent Marktanteil bei allen und in gute 5,2 Prozent in der Zielgruppe.Ab 23.10 Uhr reichte Kabel Eins die Rankingshownach – und die hatte mehr Zugkraft als Scorseses Kassenschlager. Sehr gute 3,9 Prozent Marktanteil insgesamt standen auf dem Zettel sowie ebenfalls sehr gute 5,7 Prozent bei den Werberelevanten.Die Reichweite belief sich auf 0,43 Millionen Interessenten ab drei Jahren und 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige. RTLZWEI kam ab 22.15 Uhr mitauf 0,73 Millionen Neugierige und tolle 3,6 Prozent insgesamt. In der Zielgruppe wurden sehr tolle 7,3 Prozent Marktanteil eingefahren.