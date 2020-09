Sehr gute Zielgruppenquote für «Plötzlich arm, plötzlich reich»

Quotennews

Bei RTLZWEI scheiterte am Montagabend unterdessen ein Blind-Date-im-Bett-Doppelpack.

Sat.1 wagte am Montagabend wieder ein Sozialexperiment:ging um 20.15 Uhr an den Start und erreichte 0,74 Millionen Umworbene. Das glich einem Marktanteil von sehr guten 9,0 Prozent in der Zielgruppe. Alles in allem schalteten 1,46 Millionen Fernsehende «Plötzlich arm, plötzlich reich» ein, das bedeutete akzeptable 5,2 Prozent Marktanteil.sank danach auf 4,6 Prozent bei allen auf solide 7,8 Prozent bei den Werberelevanten. Bei RTLZWEI fiel ab 20.15 Uhrauf die Nase. 0,35 und 0,39 Millionen Neugierige brachten eine Doppelfolge auf insgesamt miese 1,2 und 1,4 Prozent Marktanteil.0,24 und 0,25 Millionen Umworbene glichen wiederum enttäuschenden 3,0 und 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.kletterte ab 22.15 Uhr auf 0,55 Millionen Interessenten. Das entsprach guten 2,9 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,35 Millionen Werberelevante brachten der Flirt-Dokusoap wiederum sehr gute 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein.