«Die Höhle der Löwen»: Die Reichweite sinkt weiter

Quotennews

Vom Marder bis hin zu den vier Buchstaben: «Die Höhle der Löwen» hatte bei VOX einmal mehr großen Erfolg. Wenngleich die Reichweite nachlässt ...

Am Montag ging es in derunter anderem um eine Bewerbungshilfeapp und ein Po-Pflegeprodukt, das beispielsweise Pickeln vorbeugt oder den Hintern nach einer Radtour kühlt. Außerdem unter den vorgestellten Produkten: Eine Lösung gegen unerwünschte Marder.2,34 Millionen Neugierige ließen sich das nicht entgehen. Zum Vergleich: Der Staffelauftakt erreichte 2,57 Millionen Menschen, am 7. September 2020 wiederum wurden 2,38 Millionen Interessenten verbucht. Die Sehbeteiligung belief sich diesen Montagabend auf dessen ungeachtet erfreuliche 8,6 Prozent insgesamt. 1,27 Millionen Werberelevante führten derweil zu ansehnlichen 16,1 Prozent Marktanteil.Ab 22.50 Uhr sankauf 0,81 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,42 Millionen Umworbene. Der von Tim Mälzer und Tim Raue eingefädelte Kochwettstreit brachte es somit auf 5,4 und 9,7 Prozent Marktanteil. Die-Nacht eröffnete im Anschluss mit 6,6 und 7,5 Prozent.