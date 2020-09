DAZN zeigt künftig die Handball-Champions-League

TV-News

Der Streamingdienst tritt somit die Nachfolge von Sky an. Vergeben wurden die Rechte über Infront.

Der Streamingdienst DAZN hat sich für gleich sechs Jahre die TV-Übertragungsrechte für die EHF Handball Champions League gesichert. Der Wettbewerb lief bis dato bei Sky – der Pay-TV-Sender hatte zuletzt exklusiv gegenüber Quotenmeter.de bestätigt, dass man für die neue Rechteperiode kein Angebot abgeben werde. Sky zeigt dafür alle 380 HBL-Spiele live.Thomas de Buhr, Executive Vice President DACH bei DAZN, zum Rechte-Neuzugang: „Handball ist eine der beliebtesten Sportarten im deutschsprachigen Raum. Daher freut es uns umso mehr, mit der EHF allen Fans ein noch breiteres Portfolio an Live-Sport anbieten zu können." Die Lösung ist naheliegend: DAZN-Mutter Perform und die Agentur Infront sind zum Jahr 2020 eine zehnjährige Partnerschaft mit der EHF eingegangen – Perform vermarktet die Rechte nun mit der Agentur Infront. Dennoch betonte DAZN nun, dass die Rechte für den deutschen Markt „nach einem wettbewerbsorientierten Sales-Prozess im Auftrag des Europäischen Handballverbandes (EHF) und der EHF Marketing (EHFM) vermittelt“ wurden.Klar ist aber auch: Die Zeit drängte; die Champions League startet bereits kommende Woche – und ohne TV-Partner in Deutschland wollte wohl niemand da stehen. DAZN will nun in den nächsten Wochen sagen, wie die Übertragungen der Königsklasse aussehen. Erworben wurden neben der Handball-Champions-League übrigens auch die EHF European League und der EHF European Cup.