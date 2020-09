TLC will nun auch ein «Sex Tape Nachspiel»

TV-News

Sexologin Jana Welch will es weiter wissen. Nun trifft sie bekannte Gesichter, die für die Themen Sex und Liebe stehen.

Nach «Sex Tape Deutschland – Und wie macht ihr's?» ist bei TLC vor: Wie der Privatsender mitteilt, wird er noch diesen Monat eine Nachfolgesendung starten, die dort anschließt, wo die Beziehungstherapieexperimentdokusoap «Sex Tape Deutschland – Und wie macht ihr's?» Woche für Woche aufhört. Sexologin Jana Welch trifft darin aber, anders als im schon länger angekündigten TLC-Format, keine Paare mit Beziehungs- und Erotikproblemen, sondern bekannte Gesichter, die Expertise in Sachen Sex und Liebe haben.Gemeinsam werfen sie stets sonntags um 23.15 Uhr einen Blick auf die Highlights der direkt davor laufenden Sendung «Sex Tape Deutschland» und analysieren die markantesten, schrägsten oder auch lustigsten Situationen diese lüsternen Versuchsanordnung. Zu Gast sind unter anderem Reality-Sternchen Sarah Kulka und Nicolette Fountaris alias Mademoiselle Nicolette aus Koblenz. Ebenfalls mit an Bord: YouTuber Benjamin Scholz.Und worum ging's nochmal in «Sex Tape Deutschland – Und wie macht ihr's?»? Für alle, die die Ankündigung des Formats versäumt haben: Moderatorin Jana Welch regt darin Pärchen an, sich beim Sex zu filmen und ihr danach diese Aufnahmen zu zeigen, damit sie ihre Beziehung beurteilen kann. Sie kommentiert den Gedanken hinter dem Format: "Eine erfüllte Sexualität ist der Kleber, der Paarbeziehungen zusammenhält." In jeder Folge wagen sich jeweils drei Paare aus ihrer Komfortzone, um neue Impulse für ihre Beziehung zu sammeln.