TV Now entführt in die «Schöne neue Welt»

TV-News

Die Serienadaption des einflussreichen, dystopischen Romanklassikers «Schöne neue Welt» wird ab Ende des Monats bei TV Now abrufbar sein.

Der bahnbrechende Romanaus dem Jahr 1932 verliert tragischerweise nicht an Brisanz, sondern bleibt unentwegt aktuell. Der US-Sender USA Network nahm sich dem Stoff kürzlich an und produzierte eine Serienadaption mit Alden Ehrenreich und Demi Moore in den Hauptrollen. Nun steht auch fest, wann die neunteilige, erste Staffel des Formats nach Deutschland kommt: TV Now zeigt sie exklusiv ab dem 28. September 2020.Produziert wurde die Adaption von Aldous Huxleys im Original «Brave New World» betiteltem Werk durch die TV-Schmieden Universal Cable Productions und Amblin Television. Alden Ehrenreich, unter anderem bekannt aus «Hail, Caesar!» und «Solo: A Star Wars Story», spielt darin John Savage (bzw. Michel, den Wilden), einen gesellschaftlichen Außenseiter, der seine Weltsicht aus den Werken Shakespeares bezieht und daher kritischer über seine Zeit denkt als der Rest der Gesellschaft.Im Jahr 2540, in dem die Bevölkerung durch ein straffes Regiment geführt und streng in Güteklassen eingeteilt wird, sorgt John (respektive Michel) dafür, dass einige Menschen diese Ordnung hinterfragen. Das Drehbuch zur Serienadaption stammt von David Wiener, Grant Morrison und Brian Taylor, Wiener und Morrison agieren zudem als ausführende Produzenten der gesamten Serie. Taylor übernimmt diesen Posten nur bei der Auftaktfolge. Weitere ausführende Produzenten sind Owen Harris (zugleich Regisseur der Auftaktfolge), Darryl Frank und Justin Falvey aus dem Hause Amblin. Wiener betreut die Serie als Showrunner.