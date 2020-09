medienfreunde: Tilman Pörzgen

Interview

Werder-Bremen-Fan Tilman Pörzgen verrät uns, was er seiner Freundin Lina Larissa Strahl gleichtun würde und wie er zum «Game of Thrones»-Finale steht.

Der Steckbrief von Pörzgens Serienrolle bei «In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte» Name: Tom Zondek (26)

Assistenzarzt im 2. Jahr

Gewohnter Einzelgänger, eigentlich Teamplayer

Versteht sich gut mit Dr. Marc Lindner

Bester Freund von Mikko Rantala Quelle: Das Erste

Da ich als Kind kaum TV gucken durfte, gibt es tatsächlich wenig Filme zur Auswahl, aber welchen Film ich geliebt habe, war «Robin Hood» mit Tieren als Zeichentrick. Und ich denke auch, dass der Film mich unterbewusst bis heute geprägt hat!Gleiches Thema wie bei den Filmen, die einzige Serie, die ich als Kind gesehen habe, war «Wickie» als Zeichentrick. Diese Serie habe ich geliebt und ich belasse es lieber dabei, als jetzt nochmal die Serie zu schauen und sie mir dadurch eventuell kaputt zu machen.Ich vermute mal «Game of Thrones». Viele lieben sie, aber kenne auch viele, die sie hassen. Bis zur sechsten Staffel feiere ich die Serie, danach baut sie, für mich persönlich, ziemlich ab und vom Ende wollen wir gar nicht erst anfangen...«Modern Family». Um mich herum feiern die alle so sehr! Ich find’s sie jetzt nicht schlecht, aber kann einfach nicht verstehen, wie man die so feiern kann?!Auf jeden Fall «Beat» mit Jannis Niewöhner! Hammerserie und Hammerschauspieler! Eine Tragödie, dass es nach der ersten Staffel nicht weiterging.«Skylines» hat mich total überrascht und mich in den Bann gezogen. Auch völlig unverständlich, dass es da keine zweite Staffel geben wird. Und zu guter Letzt «Abschussfahrt». Starker Film, talentierter Cast, aber leider nur ein Teil ;)Auf jeden Fall alle «Star Wars»-Teile! Kann ich jetzt schon mitsprechen.Früher war es immer «Super Toy Club» und meine Jungs und ich haben uns auch immer darauf vorbereitet, da als Kandidaten dabei zu sein. Leider hat es nie geklappt. Heute würde ich eher in die Fußstapfen meiner Freundin treten und mich als Kandidat bei «Dancing on Ice» versuchen.Es gibt so viele Berufe, die mit den Medien zu tun haben, die aber eher im Hintergrund agieren und vor den ziehe ich meinen Hut! Was alles so hinter den Kulissen von Produktionen im Medienbereichen abgeht ist schon der Hammer!Die Sendung kenne ich leider nicht, aber ich würde Luan Gummich und mich einladen und dann von Bar zu Bar, was zur aktuellen Situation allerdings nicht das Schlauste wäre.DAZN-Zusammenfassungen von den Bundesligaspielen vom letzten Wochenende.Gehe ich laufen, spiele Fußball, häng mit meiner Freundin auf der Couch oder wir machen eine Fahrradtour, kochen was oder ich spiel PS4 und sie liest. Am Wochenende mit den Jungs Bundesliga gucken und und und, die Liste ist sehr lang, weil es immer viel zu tun gibt!Aktuell sind es die «Jungen Ärzte» im Ersten und ich drehe parallel für einen ARD-Film auf Rügen.