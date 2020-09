neo geht im Oktober wieder «Zart am Limit»

TV-News

Der Termin für die neue Staffel der Karasek-Show steht fest.

Der Ableger des Zweiten Deutschen Fernsehens, also ZDFneo , hat einen Starttermin für die zweite Staffel der abendlichen Showmitgeteilt. Die frischen Folgen sollen ab Donnerstag, 22. Oktober laufen und im linearen Programm um 22.45 Uhr unterkommen. Somit werden die Donnerstage zum Laura-Karasek-Abend, denn direkt im Vorfeld, also um 22.15 Uhr, läuft bereits die von ihr präsentierte Show «Die Höhle der Lügen».Von heiter bis tiefgründig agiert sie in «Zart am Limit» mit entwaffnender Selbstironie und konfrontiert ihre Gäste mit aktuellen, gesellschaftlichen und netzaffinen Themen, zwischen Sexismus, Toleranz und dem Älterwerden.Welche Hoffnungen die zuständigen neo-Redakteure bei der Laura-Karasek-Show haben, verrieten sie uns übrigens in diesem Interview.