Ein Sendeplatz weniger für Pocher

TV-News

RTL stellt am Freitagabend um.

Der Kölner Fernsehsender RTL baut sein Programm am späten Freitagabend um. Mit sofortiger Wirkung entfallen die eigentlich geplanten Wiederholungen von Sendungen mit Beteiligung von Oliver Pocher. So hätte am 11. Septemberwiederholt werden sollen, eine Woche späterStattdessen zeigt RTL am 11. September ab 22.15 Uhr nun das Bühnenprogramm von Ralf Schmitzund eine Woche später. Beide Formate werden jeweils in der Nacht auch nochmals wiederholt.Die Erstausstrahlung von «LEGO Masters» ab 20.15 Uhr bleibt vom Programmumbau unberührt. Oliver Pocher hat dennoch genug zu tun; noch im September wird RTL die wöchentliche Dosis seiner Late-Night «Pocher - gefährlich ehrlich» auf zwei Stück erhöhen und Erstausstrahlungen davon auch sonntags nach dem «Sommerhaus der Stars» zeigen.