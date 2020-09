Trainer Martin Schmidt wird Sky-Experte

TV-News

Er soll vor allem im Rahmen von Bundesligasendungen eingesetzt werden.

Noch bevor der TV-Sender Sky Deutschland am Donnerstag dieser Woche Einblicke in seine redaktionellen Planungen zur Übertragung kommender Fußballsendungen der Saison 20/21 geben will, ließ er durchblicken, dass er den Fußballtrainer Martin Schmidt als TV-Experten verpflichtet hat.Der gebürtige Schweizer Martin Schmidt ist bekannt für seine besondere Einschätzung von Bundesliga-Spielen und stand bei seinen Trainerstationen immer für mutigen Offensiv-Fußball. Der im Wallis in Naters geborene Schmidt war zuletzt bis zum 25. Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison Cheftrainer beim FC Augsburg und musste nach einem 0-2 gegen Bayern München seinen Stuhl räumen. Zuvor war der 53-Jährige zwischen 2017 und 2018 Trainer beim VfL Wolfsburg.Schmidt soll für Sky hauptsächlich bei Bundesligasendungen arbeiten, heißt es. Wie das Expertenteam des Kanals genau aussieht, ist noch nicht offiziell bekannt.