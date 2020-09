Mäuse, Katzen, Hunde und Pinguine trauern: Uli Stein ist tot

Vermischtes

Der wohl bekannteste deutsche Cartoonist lebt nicht mehr.

Ich habe als Kind schon über seine Bilder in der #Hörzu gelacht. :(



Mach es gut, #UliStein!



— Stephan F. ☕ (@Stephan535) September 4, 2020

Eine weitere traurige Nachricht an diesem Freitag: Einer der größten Cartoonzeichner der deutschen Historie ist tot. Wie am Freitagnachmittag bekannt wurde, verstarb Uli Stein schon in der vergangenen Woche.Eine entsprechende Mitteilung verschickte Steins Stiftung für Tiere in Not. Stein wurde 73 Jahre alt – seine Zeichnungen und Cartoons sind mittlerweile weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus bekannt.Stein, der auch als Fotograf arbeitete, veröffentlichte Zeichnungen seit 1998 wöchentlich in der bekannten TV-Zeitschrift