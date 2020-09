Netflix macht Miniserie über Ayrton Senna

US-Fernsehen

Im Mittelpunkt der neuen Drama-Serie steht ein Rennfahr-Champion.

Der kalifornische Streamingdienst Netflix produziert eine fiktive Miniserie mit acht Episoden, die auf dem Leben von Ayrton Senna da Silva (1960 – 1994) basiert, der brasilianischen Rennfahrerlegende, die dreimal die Formel-1-Weltmeisterschaft gewann.In der Miniserie werden Sennas Persönlichkeit und Familienleben im Mittelpunkt stehen. Ausgangspunkt ist Ayrtons Karrieredebüt, als er nach England zog, und gipfelt in dem tragischen Unfall im italienischen Imola während des Großen Preises von San Marino, bei dem er starb. Die Serie wird von Gullane für Netflix mit der Beteiligung von Sennas Familie produziert.Das noch unbenannte Format wird unter anderem in dem Haus gefilmt, in dem Senna aufgewachsen ist. „Es ist etwas Besonderes, ankündigen zu können, dass wir die Geschichte erzählen werden, die nur wenige Menschen über ihn wissen. Die Familie Senna setzt sich dafür ein, dieses Projekt zu etwas völlig Einzigartigem und Beispiellosem zu machen. Und niemand ist besser als Netflix , das eine globale Reichweite hat, um unser Partner zu sein“, sagte Ayrtons Schwester Viviane Senna.