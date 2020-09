«The Taste»-Rückkehr verläuft verhalten

Quotennews

Immerhin: «The Taste» braucht stets etwas, um quotentechnisch in Gang zu kommen. Sat.1 wird also erst einmal Tee kosten und abwarten.

Messer wetzen, Ofen vorheizen und Löffel polieren! In Sat.1 kehrt die Primetime-Koch-und-Blindverkostungs-Showzurück. Ab sofort läuft immer mittwochs die nunmehr achte Runde des Formats. In den neuen Folgen ringen die Spitzenköche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin um die besten Kochtalente.Ab 20.15 Uhr schalteten 1,02 Millionen Menschen rein und bescherten Sat.1 somit maue 4,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Umworbenen erreichte die neue «The Taste»-Moderatorin Angelina Kirsch 0,53 Millionen Interessenten. Das glich einer Zielgruppenquote von passablen 7,6 Prozent.Die 2019er-Staffel endete hingegen mit zwei Folgen, die 5,3 und 5,2 Prozent insgesamt einfuhren sowie jeweils sehr gute 8,9 Prozent in der Zielgruppe. Jedoch startete auch die Staffel 2019 ausbaufähig – bei «The Taste» ist stets Geduld gefragt in der Quotenberichterstattung.Im Anschluss an die Show, die von den Red Arrow Studios entwickelt wurde und von der Redseven Entertainment produziert wird, fiel diesen Mittwoch übrigensvöllig durch. 0,39 Millionen Fernsehende sorgten für nur 3,1 Prozent bei allen, bei den Werberelevanten kamen 4,6 Prozent zusammen.