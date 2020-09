«Ninja Warrior Germany»: Dann gehts endlich wieder los!

TV-News

Schwitzen, keuchen, springen, klettern und oft auch fallen: Bei RTL wird wieder um den Titel «Ninja Warrior Germany» gekämpft.

Viel Zeit ist seit Drehbeginn der neuen-Folgen vergangen. Nun aber rückt RTL endlich ganz offiziell den Sendestart der Staffel raus, die nicht mehr an altbekannter «Ninja Warrior Germany»-Stätte gedreht wurde, sondern einige Kilometer weiter nördlich in Köln. Die zehnteilige «Ninja Warrior Germany»-Jubiläumsstaffel startet am Freitag, den 2. Oktober 2020. Selbstredend um 20.15 Uhr.RTL verspricht eine Season mit "spektakulären Neuerungen". Die potentiellen Ninjakrieger müssen acht Hindernisse bezwingen, nur die 16 besten Athleten rücken ins Halbfinale vor. Einer hat am neuen Power Tower die Chance auf den Safety Pass. Das Halbfinale und das Finale bestehen in diesem Jahr aus jeweils zwei Shows. Von den mindestens 100 Athleten der beiden Halbfinal-Shows rücken 50 bis ins Finale vor. Wir erinnern uns: Bislang hatten es stets 28 Athleten bis ins Finale geschafft, was bedeutet, dass die Chance auf einen Sieger in der fünften Staffel fast verdoppelt wird.RTL verrät schon jetzt die Hindernisse der Vorrunde 1: Der Parcours beginnt in diesem Jahr mit dem Pfeilsprung. Es folgen das Cargo-Netz mit Schaukel, die Chaos-Bälle, der Trommelwirbel, der Tunnelsprung 2.0, die Himmelsleiter, der Einraster und im Anschluss die Wand oder die Mega-Wand (mit der Chance auf 2.000 EUR, wenn man die Mega-Wand beim ersten Versuch schafft). Die beiden schnellsten Athleten dürfen sich im Anschluss am Power-Power messen – der Sieger bekommt eine Geldprämie von 5.000 EUR und den Safety Pass fürs Halbfinale.