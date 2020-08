Finaler Wunsch-«Tatort» holt starke Zahlen

Quotennews

Das Erste zeigte ein letztes Mal einen vom Publikum gewünschten «Tatort». Die Quoten fielen top aus.

Cast & Crew Vor der Kamera:

Harald Krassnitzer als Moritz Eisner

Adele Neuhauser als Bibi Fellner

Thomas Stipsits als Manfred Schimpf

Dominik Maringer als Clemens Steinwendtner

Larissa Fuchs als Nataliya Lomatschenka

Misel Maticevic als Nenad Ljubic

u.v.m.



Hinter der Kamera:

Buch: Mischa Zickler

Regie: Christopher Schier

Kamera: Thomas W. Kiennast

Produzenten: Markus Pauser, Erich Schindlecker

Der-Abend ist vorbei: Am Sonntag zeigte Das Erste die letzte vom Publikum gewählte Wiederholung der nunmehr 50 Jahre alten Krimi-Dachmarke. Auf dem Plan stand ein 2018 erstmals gezeigter «Tatort» mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser als Moritz Eisner und Bibi Fellner, der bei der Erstausstrahlung 10,54 Millionen Krimifans anlockte.Die Jubiläumswiederholung lockte ab 20.15 Uhr 6,59 Millionen Krimifans an, darunter befanden sich 1,42 Millionen 14- bis 49-Jährige. Somit wurden hervorragende 21,2 Prozent Marktanteil insgesamt ermittelt. Die Jüngeren verhalfen dem öffentlich-rechtlichen Sender zu ebenfalls großartige 15,7 Prozent.Ab 21.45 Uhr folgtemit 1,86 Millionen Interessenten, das führte zu einer Sehbeteiligung in der Höhe von mauen 8,4 Prozent. 0,23 Millionen Jüngere glichen derweil dürftigen 3,5 Prozent Marktanteil. Das ZDF erreichte ab 20.15 Uhr mit einem-Film 4,16 Millionen Fernsehende. Das bedeutete leicht überdurchschnittliche 13,3 Prozent Marktanteil insgesamt. In der jungen Altersgruppe waren sehr gute 6,6 Prozent drin.