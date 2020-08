Doppelte Pocher-Dosis: RTL will noch mehr von «gefährlich ehrlich»

TV-News

Nicht mehr nur am Donnerstag: «Pocher – gefährlich ehrlich» wird bald auch am Sonntag laufen.

Die linearen Quoten vonlassen oft zu wünschen übrig – aber die Show mit Amira und Oliver Pocher scheint die Entscheidungsträger bei RTL an anderer Stelle zufriedenzustellen. Denn wie der Kölner Sender nun mitteilt, erhöht er die wöchentliche Dosis von «Pocher – gefährlich ehrlich». Ab dem 20. September 2020 wird es das Format zweimal in der Woche zu sehen geben.Neben der etablierten Ausstrahlung am Donnerstag gehen Oliver Pocher und seine Frau Amira dann auch sonntags gegen 23.40 Uhr, direkt im Anschluss an «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare», auf Sendung. Oliver Pocher kommentiert erfreut: "Da Amira und ich Riesenfans des «Sommerhaus der Stars» sind, ist es für uns eine große Ehre, direkt im Anschluss sonntags die Ereignisse auf unsere Art und Weise bei «gefährlich ehrlich» Revue passieren zu lassen."Zudem verspricht er, dass etablierte Rubriken auch in der Sonntagsfolge zum Zug kommen werden: "Außerdem gibt es natürlich alles andere, von der Bildschirmkontrolle bis zu Rent a Pocher, um das Wochenende perfekt ausklingen zu lassen." Markus Küttner, RTL-Bereichsleiter Unterhaltung / Daytime, ergänzt: "Was kann es Schöneres geben, als das Wochenende mit Olli und Amira Pocher ausklingen zu lassen?! Nachdem wir «gefährlich ehrlich» erfolgreich am späten Donnerstag etablieren konnten, wagen wir uns jetzt zusätzlich an den Sonntag – mal schauen, welchen Tag Olli als nächstes ins Visier nimmt."