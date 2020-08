Schul-Soap: RTLZWEI setzt «Krass Schule» im Herbst fort

TV-News

Von einer Maskenpflicht auf dem Kölner Schulhof wird aber nichts zu sehen sein.

Der in München ansässige Fernsehsender RTLZWEI hat einen Starttermin für die neue Staffel seiner immer um 17.10 Uhr laufenden Schul-Soapgefunden. Die Daily ist eine Produktion der Firmen Red Seven Entertainment und La Paloma TV und wird in Köln hergestellt. In der Dom-Stadt spielt auch die Handlung an einer fiktiven Schule, in der es übrigens auch in den frischen Folgen keine Maskenpflicht geben wird.hat erfahren, dass Corona keine Rolle in der Handlung spielen wird.Die neue Staffel beginnt nun am Dienstag, 15. September auf dem gewohnten Vorabend-Sendeplatz, einen Tag zuvor wird noch einmal die finale Ausgabe der vorherigen Staffel wiederholt. Diese Episode lief im Frühjahr 2020 – die Sommerpause fiel heuer auch deshalb länger aus, weil die Produktion wegen des Virus länger als einst vorgesehen unterbrochen war.Details zu den Inhalten der neuen Staffel oder die genaue Episodenzahl, die RTLZWEI im Herbst an Erstausstrahlungen senden will, gibt es noch nicht.