Sandra Kuhn wird neue «Explosiv Weekend»-Hauptmoderatorin

Neben der Beförderung von Sandra Kuhn zur Hauptmoderatorin feiert «Explosiv Weekend» ein großes Jubiläum.

„ Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sandra Kuhn eine bereits erfahrene Kollegin für die Hauptmoderation gewinnen konnten. Mit ihrer positiven und empathischen Ausstrahlung hat sie längst die Zuschauer für sich gewinnen können. ” Michael Wulf

Beim alteingesessenen RTL-Formattut sich was: Wie RTL mitteilt, wird Sandra Kuhn, die bereits seit 2017 fest zum Moderationsteam gehört, die Sendung als neue Hauptmoderatorin präsentieren. Über diese Beförderung sagt Kuhn: "«Explosiv» ist eine mediale Wundertüte, die sich nicht einfach in eine Schublade stecken lässt – manchmal lauter aber auch mit Raum für leise Töne. Ich bin daher sehr stolz, dass ich von Nazan den Staffelstab übernehmen darf.“Das Moderationsteam der Wochenendausgabe von «Explosiv» besteht darüber hinaus weiter aus Elena Bruhn (seit 2013 an Bord) und Leonie Koch (seit 2020) sowie Maurice Gajda (seit 2019).Diesen Sonntag, am 23. August 2020, wird «Explosiv Weekend» zudem mit einer thematisch vollgepackten Ausgabe Jubiläum feiern. Zu sehen gibt es neue Infos aus dem Fall Maddie und Rückblicke auf die brisantesten Themen aus 25 Jahren. Michael Wulf kommentiert: "Das Format hat sich stetig weiterentwickelt. Die zentrale Frage ist aber geblieben: Was sind die Themen, die unsere Zuschauer bewegen und wie können wir diese zeitgemäß in unserer ganz eigenen Erzählweise präsentieren? Kaum ein Genre bietet dabei solche Entfaltungsmöglichkeiten bezüglich der Themen, aber auch der Umsetzung. Entscheidend ist, dass wir nah am Zuschauer dran sind, seine Lebenswelt widerspiegeln."