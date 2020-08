IMDB TV beginnt Arbeit an neuem «Leverage»

US-Fernsehen

Die Produktion des Formats hat inzwischen begonnen. Die Details.

Für den Streamingdienst IMDB TV hat eine Neuauflage der einstigen TNT-Krimiseriein Produktion gegangen. Das neue Format ist das jüngste Beispiel dafür, dass in den Vereinigten Staaten trotz der Coronakrise jetzt wieder mehr produziert wird. Das neue Format soll in New Orleans entstehen, berichten US-Medien. Dean Devlin ist mit seiner Produktionsfirma verantwortlich.Wie Devlin und die Besetzung von Leverage in den sozialen Medien ausführlich dokumentiert haben, wurde die Serie Anfang August bei einem Table-Read durchgesprochen, dabei wurde der benötigte Abstand eingehalten. Die Dreharbeiten starteten nun Anfang kommender Woche, Quellen berichteten, dass Vieles reibungslos verlief.Somit startet die Produktion mit knapp zweimonatiger Verspätung. Zum neuen «Leverage» gehören auch neue Charaktere, etwa Noah Wyle, der Schauspieler wird einen zentralen Part übernehmen. Das Original-«Leverage» läuft in Deutschland zur Zeit vormittags bei Nitro als Wiederholung.