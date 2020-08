Neben der «Höhle der Löwen» eröffnet VOX auch die «Katzen-Kita»

TV-News

Kleine Miezen sollen in einer Tagesstätte sanfter werden. Und «Pretty Woman» bekommt eine Begleitdoku spendiert.

Ende dieses Monats ist es bekanntlich so weit: VOX startet die nächste «Die Höhle der Löwen»-Staffel ( mehr dazu ). Aber nicht nur die metaphorischen Großkatzen sind im Einsatz, sondern bald darauf auch reale Hauskatzen: Wie VOX bekannt gibt, startet der Privatsender am 5. September 2020 die sechsteilige, erste Staffel der neuen Dokusoap. Immer am Samstagvorabend ab 19.10 Uhr geht es um VOX-Katzenexpertin Birga Dexel. Die startet in dem Format ein weltweit einzigartiges Projekt: die erste Katzen-Kita.Eine Gruppe aus zehn zuckersüßen Katzenjungen darf tageweise in eine speziell für sie eingerichtete "Kittentagesstätte" einziehen und lernt hier alles für ein ausgeglichenes, friedliches Leben bei ihren Besitzern. Somit soll vermieden werden, dass die Samtpfoten mit dem störrischen Kopf ihren Besitzern weiter auf den Keks gehen.Völlig ohne erzwungene Überleitung geht es weiter mit einem Filmklassiker über einen Reichen und eine Prostituierte: Am 10. September 2020 wiederholt VOX zur besten Sendezeit den Touchstone-Pictures-Megaerfolg. Direkt im Anschluss, ab 22.40 Uhr, zeigt VOX anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Romantikklassikers die Doku. Die Dokumentation begibt sich auf die Spuren des Klassikers und bringt Insider-Anekdoten ans Licht. So kommt in einem exklusiven Interview Star-Schauspieler Hector Elizondo zu Wort, der neben Julia Roberts und Richard Gere zum Publikumsliebling des Films wurde. Auch das damalige Bodydouble von Julia Roberts, Shelley Michelle, gibt Einblicke in die Dreharbeiten preis.