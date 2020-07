VOX' «Die Höhle der Löwen» geht im Herbst den maskierten Sängern aus dem Weg

TV-News

Die parallele Ausstrahlung im Frühjahr hatte der Gründershow geschadet. Sie hatte fast die Hälfte ihrer Zielgruppen-Marktanteile verloren. Die neue Herbststaffel ist zudem auf drei Sendern zu sehen.

Es war das große TV-Duell des Frühjahrs. Weil ProSieben seine zweite Staffel der Musikshowvom Donnerstag auf den Dienstag verlegte («Germany's Next Topmodel» ist donnerstags im Frühjahr schließlich gesetzt), lief das Format gegen den größten VOX-Hit. Davon gab es 2020 erstmals auch eine sechsteilige Frühjahrsstaffel. In diesen Folgen wirkte letztmals Investor Frank Thelen mit. Die Ergebnisse waren eindeutig: Während die live produzierte ProSieben-Show wieder weit über 20 Prozent Marktanteil holte, musste das VOX-Format große Einbußen verkraften. Die sechs Episoden reichten mit ihren Quoten nicht mehr an die 20-Prozent-Marke heran, sondern im Schnitt nur noch 11,4 Prozent.Nun berichtet unter anderem, dass es im Herbst nicht mehr zu diesem Duell kommen soll. ProSieben hat für die dritte Jahreszeit eine dritte Staffel von «The Masked Singer» angekündigt und hofft im Zuge der zurückgehenden Corona-Infektionszahlen dann auch wieder Publikum ins Studio lassen zu können. Einen genauen Starttermin hat der Sender noch nicht genannt, es ist jedoch davon auszugehen, dass man wieder auf den Dienstag gehen wird. Mit dem neuen «FameMaker», «The Voice of Germany» und «Queen of Drags» sind die Donnerstagabende bis Weihnachten schon gut gefüllt. VOX hingegen wird erstmals in der Geschichte der Löwen nicht mehr dienstags senden.Die neue Staffel wird demnach am Montagabend beheimatet sein - los gehen soll es am 31. August um 20.15 Uhr. Somit kommt es innerhalb der Mediengruppe RTL Deutschland zu einem anderen Duell - montags ist dann auch «Wer wird Millionär?» bei RTL zu sehen. Das aber ist ebenfalls erprobt. Im Frühjahr liefen einige Folgen der Jauch-Show parallel zu den Löwen und den Maskierten. Warum ist die neue Staffel von «Die Höhle der Löwen» noch interessant? Den Platz von Frank Thelen wird in den kommenden Folgen der ehemalige Rennfahrer Nico Rosberg einnehmen.An der Ausstrahlung beteiligen sich fortan gleich drei Sender. Ab September immer freitags werden die aktuellen Episoden um 20.15 Uhr von VOXUp wiederholt. Auch der Sender n-tv bleibt an Bord, zeigt die Episoden aber nicht wie bisher zur Primetime, sondern immer sonntags um 10.30 Uhr.