RTL Passion betritt ein letztes Mal das «Haus der Huren»

TV-News

Die britische Kostümserie «Harlots – Haus der Huren» wird beim romantisch veranlagten Sender ab Anfang September beendet.

So teasert RTL Passion die finale Staffel an ... Nachdem Margaret nach Amerika verschleppt wurde, ist Charlotte jetzt Besitzerin des Bordells in der Greek Street. Doch neue Zuhälter haben es auf ihr Geschäft abgesehen und sie muss sich zur Wehr setzen - mit weitreichenden Konsequenzen. Lucy kämpft mit den Schattenseiten ihres Daseins als berühmteste Dirne der Stadt. Mit Elizabeth und Fredo Harvey, die neu in London sind, verfolgt sie eine riskante Geschäftsidee. In Bedlam hadert Erzfeindin Lydi



Die dritte und finale Staffel der prunkvoll ausgestatteten Kostümseriehat einen deutschen Sendetermin: Wie RTL Passion mitteilt, wird er die abschließenden Episoden der Serie ab Anfang September 2020 als Deutschlandpremiere zeigen. Die achtteilige Season folgt nahezu exakt ein Jahr nach Ausstrahlung der zweiten Staffel – die ging Ende August 2019 über den Äther geschickt. Jedoch wandert die Serie vom Montagabend auf den Dienstagabend.«Harlots – Haus der Huren» startet nämlich am 8. September 2020 in die Finalstaffel. RTL Passion zeigt stets ab 20.15 Uhr, wie der Konkurrenzkampf zweier Bordelle weitergeht und wie sich die bewegenden Lebensgeschichten einiger der Kurtisanen weiterspinnen.Zum Cast der Serie gehören unter anderem Jessica Brown Findlay («Downton Abbey»), Lesley Manville («Der seidene Faden») und Samantha Morton («Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind»). Elizabeth Binns, Alison Carpenter und Lawrence Till agieren als Produzenten der Serie, Alison Owen, Debra Hayward, Moira Buffini sowie Alison Newman agieren wiederum als ausführende Produzenten.