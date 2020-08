«Voll5ig»: So geht Tele 5s Retroreihe die nächsten Wochen weiter

TV-News

Erst kamen die außerirdischen Besucher, demnächst melden sich «Flash Gordon», «Red Sonja» und «Der Blob» zum kultigen Unterhaltungsdienst.

Und das war es noch lange nicht! Im Rahmen von «Voll5ig» wird Tele 5 zu einem späteren Zeitpunkt die «Eis am Stiel»-Reihe über den Äther schicken.

Am 2. August 2020 feierte bei Tele 5 eine neue Programmreihe ihre Premiere:, eine von Peter Rütten präsentierte Retrosause mit Hits, Kulthits und nostalgischen Retroschätzen aus den 70ern, 80ern und den 90ern – also aus der Blütezeit der Videokassette. Das (meistens) schwarze Plastikgehäuse, in dem sich ein Magnetband befindet, ist passenderweise ein wiederkehrendes Element in den Bildwelten der «Voll5ig»-Reihe. Nachdem die neue Tele-5-Programmmarke mit der einflussreichen Serie «V – Die außerirdischen Besucher kommen» ihre Premiere feierte, rückt Tele 5 nun mit den nächsten, filmzentrischen «Voll5ig»-Programmwochen raus.Ab dem 16. August gibt es jeden Sonntagabend bei Tele 5 ein «Voll5ig»-Double oder gar -Triple. Los geht es mit dem Sci-Fi-Kult(um 20.15 Uhr), der dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Im Anschluss zeigt der Privatsender den Ritter-und-Sternenkrieger-Mix(ab 22.30 Uhr), ehe ab etwa 1 Uhr nachts mitein Kampfkunst-Actioner der kultigen Filmschmiede Cannon ansteht.Sieben Tage später steht ein Double aus den Kämpferbraut-Filmen(20.15 Uhr) und(ab ca. 22 Uhr) an. Am 30. August eröffnet das Sci-Fi-Märchen «Explorers – Ein phantastisches Abenteuer» von «Gremlins»-Regisseur Joe Dante den Abend, ehe die spaßig-gemeinen Sci-Fi-Filme(ca. 22.25 Uhr) und(ca. 0.25 Uhr) folgen. Am 6. September zeigt Tele 5 ein-Triple, am 13. September geht es mit der-Reihe weiter.