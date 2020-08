«Dan Somerdahl» hat einen neuen ZDF-Platz

TV-News

Im Frühjahr noch musste die neue Reihe der Corona-Pandemie weichen.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat einen neuen Ausstrahlungstermin für die internationale Krimiseriegefunden. Eigentlich sollte das Format schon zu Ostern anlaufen, damals aber drehte sich in Deutschland alles um Corona und den damit einhergehenden Lockdown des öffentlichen Lebens. Entsprechend nahmen Sender größere Programmänderungen vor und hielten teils auch Stoffe zurück, um eben im Herbst genug Erstausstrahlungen zu haben. Im Herbst findet «Dan Somerdahl» nun seinen Platz.Vier Folgen laufen ab Sonntag, 20. September, immer nach dem «heute journal», also gegen 22.15 Uhr. Mit den Krimis um Dan Sommerdahl führt Autorin Anna Grue seit Jahren die Bestsellerlisten an. Die Serien-Adaption, geschrieben von Lolita Bellstar, kombiniert ebenso geschickt wie das Original Witz, Liebe und vor allem eine sonnige Szenerie mit raffinierten Kriminalfällen.Inhalt der ersten Folge: Der 25. Hochzeitstag von Polizist Dan Sommerdahl (gespielt von Peter Mygind) und seiner Frau Marianne (Darstellerin: Laura Drasbæk) nimmt ein abruptes Ende, als eine Frauenleiche am Strand von Helsingør gefunden wird. Das Opfer hatte wenige Wochen zuvor ein Kind zur Welt gebracht, doch von dem Säugling fehlt jede Spur.