Kollaps beim «Tatort»-Fanvoting

TV-News

Eine Woche nach dem Til-Schweiger-Sieg bei der Publikumsabstimmung für die nächste «Tatort»-Wiederholung setzen sich Faber, Bönisch, Dalay und Kossik durch.

Ein neuer Freitag während des-Jubiläumssommers, ein neues Ergebnis bei der Publikumswahl zum Wunsch-Krimi am Sonntagabend. Bisher hatten humorvolle «Tatort»-Fälle die Nase vorn – zwei Mal gewann das Duo aus Münster die Abstimmung, zwei Mal das Ermittlerpaar aus Weimar. Vergangene Woche dagegen wurde es mit Til Schweiger und «Tatort: Willkommen in Hamburg» explosiv. Und diese Woche? Diese Woche steht der "Kollaps" auf der Spitzenposition des Fanvotings.«Tatort: Kollaps» wurde erstmals am 18. Oktober 2015 gesendet und ist der siebte Einsatz für Faber, Bönisch, Dalay und Kossik. Auf Wunsch des Publikums wird Das Erste den Neunzigminüter von Regisseur Dror Zahavi und Drehbuchautor Jürgen Werner am 9. August 2020 ab 20.15 Uhr wiederholen. Bei der Erstausstrahlung ergatterte die Produktion der Bavaria Film eine Reichweite von rund 9,7 Millionen Fernsehenden und generierte eine Gesamtsehbeteiligung in der Höhe von 27 Prozent.Zur Auffrischung, hier nochmal der Plot, so wie ihn Das Erste anreißt: "Noteinsatz auf einem Dortmunder Kinderspielplatz: Doch für die sechsjährige Emma kommt jede Hilfe zu spät. Sie hatte das bunt verpackte Kügelchen im Sand für ein Bonbon gehalten. Es war Kokain. Erste Untersuchungen ergeben schnell, dass Dealer den Spielplatz im Park häufig als Versteck für ihre Drogen nutzen. Wie kann man sein Kind hier spielen lassen, fragt Martina Bönisch Emmas Mutter Claudia Siebert. Für Emmas Vater Roland Siebert steht fest: Die drogendealenden Asylbewerber sind schuld am Tod seiner Tochter."