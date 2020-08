«Unter uns»: Hoffnungsschimmer bei vermisster Lotta

Soap-Check

Alfons und Hildegard werden durch einen schönen Zufall mit den Anfängen ihrer Liebe konfrontiert, denn Franzi findet eine Zeitkapsel, die die beiden vor über 40 Jahren vergraben haben. Vanessa wird dadurch klar, was wahre Liebe bedeutet. Am Mittwoch gibt Tim Amelie eine erste Übungsstunde im Polo. Bei ihren Schlagversuchen produziert Amelie jedoch einen Querschläger, der Linda heftig am Hinterkopf trifft und niederstreckt. Ohne nachzudenken, springt Dirk aus seinem Rollstuhl auf und kommt ein paar Schritte auf Linda zuTorben fehlen für seine Charity-Aktion zwei Clowns, nachdem Merle und Gunter abgesprungen sind, und so muss Torben selbst ran. Amelie amüsiert sich über einen Torben im Kostüm des dummen August und springt für ihn sogar über ihren Schatten: Mit Witz und Charme rettet sie seinen Spendenauftritt. Außerdem: Als Walters Rückenschmerzen nicht besser werden, beschließen Tina und Merle, dem leidgeprüften Mann Cannabis aus dem Wendland zu besorgen.Es ist eine schlimme Situation für Rufus: Seine Tochter Lotta ist und bleibt weiter verschwunden. Doch kommende Woche gibt es vorsichtigen Grund zur Hoffnung. Nika steht vor neuen Problemen. Sie ist ja eigentlich auf Bewährung in Freiheit – ihr Bruder Luke aber wird sie in eine verhängnisvolle Situation bringen.Finn macht einen großen Schritt in Sachen Vergangenheitsbewältigung. Er ahnt, wem er das zu verdanken hat. Lucie versucht sich derweil einzureden, dass Moritz' Rückkehr aus New York sie kalt lässt. Doch dann wird sie von ihren Gefühlen überrolltSeit einiger Zeit weiß John nicht, warum seine Freundin Shirin den Kiez so überstürzt verlassen hat. Von Leyla wird er nächste Woche die brutale Wahrheit erfahren und somit wissen, welche Rolle Shirin beim schrecklichen Unfalltod von Alexander spielte. Lilly will derweil gerne das Video des Unfalltods sehen.Oskar freut sich nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub darauf, Cleo zu sehen. Er hofft, dass sie ihm verzeihen und eine erneute Chance geben wird. Doch als Cleo ihm beichtet, dass sie nun mit Luca zusammen ist, hat Oskar Mühe, seine coole Fassade aufrecht zu erhalten. Zunächst gibt er sich nicht nur vor Cleo lässig, sondern auch vor Ben. Nichtsahnend wird Nik aus seinem Schlaf gerissen, als Toni und Lea ihn für einen Einbrecher halten. Er löst damit eine Kettenreaktion aus, die dafür sorgt, dass Lea es nicht pünktlich zu ihrem Bewerbungsgespräch schafft. Trotz seiner Bemühungen gelingt es Nik nicht, seinen schlechten ersten Eindruck wettzumachen. Als er jedoch erfährt, dass Lea sich im angesagtesten Club Kölns beworben hat, wittert er eine Chance, durch sie an einen Job als DJ zu kommen.Mike wächst der Stress im LA14 seit der Neueröffnung zunehmend über den Kopf. Weil auch Toni ihm wegen ihrer Unerfahrenheit keine große Hilfe ist, sucht er deshalb nach weiterer Unterstützung - zunächst leider erfolglos. Als Toni dann auch noch den Beginn ihrer Schicht verpennt, wird es für Mike kritisch. Überraschend ist es Kim, die in vertrauter Umgebung kurzerhand einspringt und sich dabei als äußerst brauchbare Unterstützung entpuppt.«Sturm der Liebe» bekommt Ende September einen weiteren Neuzugang: Als Christoph (Dieter Bach) der attraktiven Society-Lady zum ersten Mal begegnet, ist er sofort von ihr fasziniert. Doch dann folgt der Schock: Selina ist eine gute Freundin seiner Erzfeindin Ariane (Viola Wedekind)! Ist das das Ende einer Liebe, die vorbei ist, bevor sie überhaupt begann? Selina von Thalheim wird von Katja Rosin gespielt. Dieser teht das Wasser bis zum Hals: Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes muss sie erkennen, dass er ihr mehr Schulden als Vermögen hinterlassen hat. In der Oldtimer-Rallye sieht sie die große Chance, ihre Familie aus dieser finanziellen Schieflage zu befreien, indem sie das wertvolle Auto ihres Vaters versteigert