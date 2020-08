Sat.1 wählt den Notruf und liegt auf Augenhöhe mit RTL

Quotennews

Der Münchner Bällchensender darf mit der ersten Ausgabe von «112 Notruf Deutschland» sehr zufrieden sein.

Läuft (wieder) beim Sender Sat.1 . Der Kanal punktete am Mittwochabend mit der Ausstrahlung von- ab 20.15 Uhr sicherte sich der Sender tolle 9,3 Prozent Marktanteil mit der Dokumentation. Zur Einordnung: Die zuvor gezeigten Hauptnachrichten lagen bei 7,9 Prozent, die nachfolgendekam nicht über 6,6 Prozent hinaus. Mit den erzielten 9,3 Prozent kam der Neustart nicht nur über den Senderschnitt hinaus, sondern erreichte fast das Niveau von RTL Dort lief ab 20.15 Uhr eine Wiederholung vonmit 9,5 Prozent Marktanteil. Die Martin-Rütter-Sendung ergatterte im Schnitt 1,54 Millionen Zuschauer, das neue Sat.1-Format lief vor 1,20 Millionen.Stark unterwegs war am Mittwoch einmal mehr auch das morgendliche. Ab 5.30 Uhr war es wieder viereinhalb Stunden auf Sendung – im Schnitt wurden 17,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Um halb sieben, zu den Nachrichten, stieg die Quote sogar auf 22,2 Prozent.