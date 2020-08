«White House Farm Murders»: Starzplay zeigt neue True-Crime-Serie

TV-News

Die britische Miniserie über eine tragische Nacht im August 1985 wird diesen Monat bei Starzplay veröffentlicht.

Noch diesen Monat veröffentlicht Starzplay miteine neue Drama-Miniserie, die auf wahren Verbrechen beruht. Die von New Pictures produzierte, sechsteilige Serie handelt von einer schicksalhaften Nacht im August 1985, als fünf Mitglieder derselben Familie in einem Bauernhaus in Essex ermordet wurden: Sheila Caffell, ihre sechsjährigen Zwillingssöhne Daniel und Nicholas und ihre Eltern Nevill und June Bamber.Starzplay stellt «White House Farm Murders» ab dem 20. August 2020 zum Abruf bereit. Ihre Weltpremiere hatte die im Original «White House Farm» betitelte Serie Anfang dieses Jahres in Großbritannien. Zum Cast gehören Freddie Fox, Mark Addy, Gemma Whelan, Mark Stanley, Alexa Davies, Cressida Bonas, Amanda Burton, Nicholas Farrell, Stephen Graham und Alfie Allen.Die Serie wird von Lee Thomas produziert, zum Team der ausführenden Produzenten zählen Willow Grylls, Charlie Pattinson, Elaine Pyke und Kris Mrksa. Die Serie basiert auf umfangreichen Recherchen, Interviews und veröffentlichten Berichten, darunter "The Murders at White House Farm" von Carol Ann Lee mit zusätzlichem Material aus "In Search of the Rainbow's End" von Colin Caffell, Ehemann von Sheila und Vater von Daniel und Nicholas Caffell.