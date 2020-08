Guter Samstag: RTL trumpft mit Sascha Grammel und «Formel 1» auf

Quotennews

RTL hat am Samstag mit Comedy und Sport hervorragende Quoten eingefahren. Das «Formel 1»-Qualifying aus England knackte die 20-Prozent-Marke.

RTL kann auf einen rundum gelungenen Samstag zurückblicken, wie schon der Tagesmarktanteil in Höhe von 12,0 Prozent beweist: Zu verdanken hat man das einer starken «Formel 1» und einer guten Primetime dank Comedy-Bühnenprogramme. So sicherte sichden Zielgruppen-Sieg um 20.15 Uhr: 0,73 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer reichten dafür aus, 14,9 Prozent Marktanteil resultierten daraus. Die Wiederholung, die um 23.45 Uhr lief, hatte sogar 17,4 Prozent vorzuweisen.2,39 Millionen Zuschauer sahen zur besten Sendezeit zu, auch das ist ein schönes Ergebnis. Vor fast genau einem Jahr war das Grammel-Programm schon einmal zu sehen, auch damals schauten schon etwas mehr als drei Millionen Menschen zu.musste anschließend zwar etwas Federn lassen, mit einer Quote von 12,4 Prozent lag aber auch der Hundetrainer über dem Soll. 1,61 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu. Auch hier schlug sich die nächtliche Wiederholung mit 18,1 Prozent noch viel besser.Doch nicht nur abends überzeugte RTL , tagsüber haben die Kölner mit derSpitzen-Werte erzielt: Auf hervorragende 21 Prozent Marktanteil brachte es das Qualifying aus Großbritannien gegen 15 Uhr, 2,18 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei. Nur die «Tagesschau»-Ausstrahlung im Ersten hatte mit 21,9 Prozent eine noch höhere Quote zu bieten. Die Vorberichterstattung zum Qualifying hatte bereits tolle 18,7 Prozent verbucht, die Nachberichterstattung schaffte es auf ebenso schöne 16,0 Prozent. Mit demrutschte RTL zwischenzeitlich in den klar einstelligen Bereich ab, mitbesserte sich die Lage dann aber wieder auf 10,1 Prozent.