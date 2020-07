Leonardo DiCaprio entwickelt «Island»

US-Fernsehen

Der Oscar-Preisträger nahm Aldous Huxleys gleichnamigen Roman als Vorlage.

Schauspieler und Produzent Leonardo DiCaprio hat mit seiner Firma Appian Way und dem Unternehmen In Good Company Films eine utopische Serie namens «Island» entwickelt, die auf Aldous Huxleys gleichnamigen Roman basiert. Huxleys letztes Buch, das 1962 veröffentlicht wurde, befasst sich mit einem zynischen Journalisten, der auf einer fiktiven, utopischen Insel namens Pala im Indischen Ozean Schiffbruch erlitt.Er war ursprünglich mit der Aufgabe betraut, die natürlich Ressourcen von Pala zu erschließen, aber dann deckt er eine unabhängig entwickelte Gesellschaft auf und nimmt die Menschen, ihre Kultur und Tradition auf – einschließlich psychedelischer Abenteuer der alternativen Strukturen. Seine Erfahrung verändert den Verlauf seiner Mission.„Island“ wurde von Huxlery als Gegenentwurf zu seinem berühmtesten Werk, dem 1932 erschienenen dystopischen Roman „Schöne neue Welt“ verfasst. „Island“ erforscht die Themen der Freiheit und der Macht der Menschen. Bereits 1963 starb Huxlery dann an Krebs.