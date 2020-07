«Sat.1-Frühstücksfernsehen» bekommt geballte Frauenpower als «Promi BB»-Experten

TV-News

Drei prominente Damen, darunter zwei Gewinnerin ehemaliger Staffeln, werden das «Sat.1- Frühstücksfernsehen» in der täglichen Berichterstattung über «Promi Big Brother» unterstützen.

Am Freitag, den 7. August ruft Sat.1 zu einer neuen Runde. In insgesamt drei Wochen senden die Unterföhringer in diesem Jahr länger denn je mit dem großen Bruder. Ab Montag, den 10. August wird über die aktuellsten Entwicklungen der inzwischen achten Staffel auch imberichtet. Dafür hat Sat.1 mal wieder geballte «Promi BB»-Expertise verpflichtet. Denn für die Nachbesprechungen am frühen Morgen stehen in diesem Jahr Jenny Elvers, Anouschka Renzi und Janine Pink zur Verfügung. Sie werden die Geschehnisse im Haus täglich ab 5.30 Uhr analysieren und einordnen.Mit Jenny Elvers und Janine Pink hat man sich damit sogar zwei ehemalige Gewinnerinnen der Show ins Boot geholt. Erstere gewann 2013 die erste Staffel der Show und hat damit bewiesen, dass sie sich mit dem Leben in “Deutschlands härtester Herberge” bestens auskennt. Mit Janine Pinke erweist sich auch die aktuelle «Promi BB»-Gewinnerin der vergangenen Staffel die Ehre. Im Finale setzte sie sich 2019 mit 53,18 Prozent der Stimmen gegen Joey Heindle durch.Komplettiert wird das Trio von Schauspielerin Anouschka Renzi, die bisher in noch keiner Reality-TV-Show aufgetreten ist. Laut Sat.1 ist sie daher “die wohl begehrteste Reality-Show-Kandidatin Deutschlands”. Unter anderem durch ihren einstigen Disput mit Désirée Nick weiß sie allerdings bestens Bescheid, wie sich ein öffentlich geführter Streit und extreme Situationen vor der Kamera anfühlen.