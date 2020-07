«Promis Privat»: Neue Folgen ab Mitte August

TV-News

Mit den Fellas: «Promis Privat» geht bei Sat.1 in eine neue Runde. Und zwar mit einem namhaften Lead-In.

Wem «Promi Big Brother» nicht genügend Trash rund um "Promis" ist, wird bei Sat.1 auch im Anschluss an die Containershow fündig: Ab dem 14. August 2020 zeigt der Sender mit dem bunten Ball im Logo nämlich direkt nach «Promi Big Brother» immer freitags ab 23.15 Uhr neue Folgen vonErstmals lief die Dokusoap über Sternchen, Möchtegerns uns große Egos im November 2018. Die erste Staffel holte im Schnitt nur 6,1 Prozent bei den Werberelevanten. Auch eine zweite Staffel fand wenig Anklang. Erst zwei Best-Ofs im Anschluss an der Sat.1-Erfolgsshow «Promis unter Palmen» mit Matthias und Hubert Fella brachten den Quoten-Durchbruch, nämlich mit 17,8 und 13,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Nun kann es Sat.1 nicht schnell genug gehen: Erst vor wenigen Wochen haben Matthias und Hubert Fella sich bei bestem Urlaubswetter in Frickenhausen filmen lassen und mehrere Camping-Versionen getestet. Sie zelteten am Main, besuchten einen Reiterhof, gingen Paddeln und schließlich übernachteten sie in einem Holzfass. Dass die dabei entstandenen Folgen Mitte August im Anschluss an «Promi Big Brother» gesendet werden, vermeldeten wir schon früher – nun ist der Sendetermin konkret und von Sat.1 offiziell bestätigt.