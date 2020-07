Wird diese neue VOX-Show eine «Höhle der Löwen» zum Naschen?

TV-News

«Die Höhle der Löwen» bekommt Quasi-Konkurrenz auf ihrem Heimatsender: VOX sucht «Die leckerste Idee Deutschlands».

Eine VOX-Sendung, präsentiert von Amiaz Habtu, in der aufstrebende Unternehmen dazu aufgerufen sind, ihre beste Idee vorzustellen? Das klingt bislang exklusiv nach «Die Höhle der Löwen». Doch die VOX-Start-up-Sendung bekommt senderinterne Konkurrenz: VOX kündigt miteine neue Event-Show an, in der vielversprechende Start-ups aus dem Lebensmittel-Sektor um die Möglichkeit ringen, endlich im Supermarkt gelistet zu werden.VOX kooperiert bei «Die leckerste Idee Deutschlands» mit der Supermarktkette REWE, was Erinnerungen an ein weiteres Format weckt, nämlich an Stefan Raabs ProSieben-Produktion «Das Ding des Jahres», in dem REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog einen Juryplatz hat. Im neuen VOX-Format dagegen treffen die Gründer*innen auf 100 Menschen, die sie bei Verkostungen von ihrer Lebensmittel-Innovation überzeugen müssen. Im Verlauf der Show gilt es für die Start-ups somit, sich gegen andere neuartige Speisen und Getränke durchzusetzen, um letztlich als Gewinner von «Die leckerste Idee Deutschlands» hervorzugehen.Das Sieger-Produkt ist im Anschluss bundesweit in den Regalen der mit VOX kooperierenden Kette erhältlich. Alle, die ein neuartiges Food-Produkt entwickelt haben und vom großen unternehmerischen Erfolg träumen, können sich bis zum 30.09.2020 unter VOX.de bewerben. Produziert wird «Die leckerste Idee Deutschlands» von den RTL Studios im Auftrag von VOX.