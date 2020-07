Digital Natives: Cedric Engels (Doktor Whatson)

Interview

Seit über vier Jahren ist der YouTube-Kanal von Cedric Engels online, auf dem er Videos aus Wissenschaft allgemein und Physik im Speziellen bereit stellt.

Es läuft für TwentyTwoFilm, die Produktionsfirma von „Doktor Whatson“-Chef Cedric Engels. Das Unternehmen produziert unter anderem den beliebten YouTube-Kanal, der über Wissenschaft, Physik, Philosophie, Technik informiert. Die drei jungen Filmemacher arbeiteten schon mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Bundeszentrale für politische Bildung, Merck, dem WDR und dem ZDF zusammen. Den Kanal „Doktor Whatson“, der sich unter anderem mit schwarzen Löchern und Quantencomputern beschäftigt, gründete Engels bereits während seines Studiums an der ifs internationale filmschule köln.Ich habe angefangen YouTube-Videos zu machen, weil ich die Themen super spannend finde. Ich bin fasziniert von Zukunftstechnologien, dem Weltall und der Wissenschaft und rede ständig mit Freunden über all diese Themen – wahrscheinlich zu viel. Deswegen ist es gut, dass ich auch den YouTube-Kanal als Ventil habe.Gleichzeitig ist die Community einfach toll. Es ist hammer zu hören, dass ich Menschen mit meiner Faszination anstecken und sogar zu einem wissenschaftlichen Studium bewegen kann. Aber auch einfach neue Perspektiven zu Themen zu bekommen und Meinungen von anderen Menschen zu hören, ist immer wieder spannend.Das sind zwei gute Antworten, aber noch lange nicht alles: Es macht außerdem unglaublich Spaß mit meinem Team zusammen zu arbeiten und kreative Dinge auszuprobieren. Es ist erfüllend in der Recherche neue Dinge zu lernen. Und es ist wichtig über Probleme und Missstände zu berichten und vertrauenswürdigen Journalismus zu betreiben.Ich selber brauche eigentlich nur noch mein Handy und meinen Laptop… was ironisch ist, da ich lange Zeit immer die neueste Kamera, den besten Schnittrechner und die coolste Drohne haben wollte. Mein Team braucht all diese Sachen auch. Aber ich könnte damit gar nicht mehr so gut umgehen.Wir lesen für unsere Videos viele wissenschaftliche Studien oder sprechen direkt mit den Wissenschaftler*innen dahinter. Außerdem bin ich viel auf Twitter und Reddit unterwegs: Dort kriegt man immer als erstes mit, wenn es neue und spannende Erkenntnisse, Erfindungen oder Ideen gibt.Als Privatperson lese ich die Zeit, taugesschau.de und kriege inzwischen tatsächlich viel über meinen Google News Feed mit. Und natürlich auch hier Twitter und Reddit, meine Lieblings „Social“ Networks.Ralph Caspers hat mich schon von klein auf begleitet und inspiriert. Einmal bei «Wissen macht Ah!» zu sein ist schon ein kleiner Traum von mir.Tu es, solange du dich dabei gut fühlst und niemand anderes dadurch schlecht.Writing is rewriting.Ich gucke viel Kanäle auf YouTube, Netflix und tatsächlich auch noch Filme auf Blu-Ray. Außerdem habe ich seit ein paar Monaten ein Onewheel, mit dem ich gerne den Rhein rauf- und runterfahre.Aktuell gar nicht. Ich habe mir aber gerade ein Fahrrad besorgt und möchte jetzt häufiger damit zur Arbeit fahren.Reddit, Twitter und Instagram. Facebook ist für mich so gut wie tot und TikTok benutze ich aus Prinzip nicht.Tatsächlich habe ich früher viel mehr gespielt als heute. Nur Overwatch ist übrig geblieben, weil ich das ohne Probleme mal 15 – 30 Minuten spielen und dann wieder zur Seite legen kann.Amazon Prime und Spotify. Netflix habe ich auch, dafür bezahle ich aber nicht und Disney+ wird wahrscheinlich auch bald dazu kommen, wobei ich den Konzern eigentlich nicht unterstützen möchte.