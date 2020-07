'Promis' buhlen um Beliebtheit: «Like Me I'm Famous»-Fernsehstart steht fest

TV-News

Nicht lange nach der Premiere auf TV Now geht «Like Me I'm Famous» auch bei RTL an den Start.

Es ist schon etwas länger bekannt: Der Streamingdienst TV Now wird im August ein neues Promi-Realityformat an den Start schicken – (zufälligerweise?) kurz nachdem die Konkurrenz namens Sat.1 «Promi Big Brother» startet. Wernicht auf TV Now sehen kann oder sehen will, und auf den linearen Start warten will, muss sich nach dem Streamingstart des Formats am 11. August 2020 aber nicht sonderlich lange gedulden.Wie RTL mitteilt, wird der Kölner Privatsender «Like Me, I'm Famous» nämlich ab dem 18. August 2020 zeigen. Die achtteilige Staffel ist dann stets dienstags um 22.15 Uhr zu sehen. In der Sendung geht es um Tränen, Verrat, Psycho-Spielchen – und all das im Kampf um Sympathie. Denn alle Sternchen in «Like Me, I'm Famous» wollen die meisten Likes abbekommen. Am Ende jeder Folge vergeben sie sich gegenseitig Likes – und wer die wenigsten hat, fliegt raus.Die RTL Studios produzieren. Mit von der Partie sind Helena Fürst, Reality-Sternchen Sarah Knappik, Dschungelkönigin Melanie Müller, «Bachelorette»-Teilnehmer Filip Pavlović sowie Yasin Cilingir und Dijana Cvijetic aus «Love Island». Auch „Der Mann“ Aurelio Savina, der Party-Papst von Lloret de Mar Don Francis, Schlager-Sternchen Juana Princess und «Köln 50667»-Star Alexander Molz nehmen teil. Die Produktion basiert auf einem Format der Creation Group.