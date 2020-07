«The Third Day»: Sky nennt neuen Termin für Jude-Law-Vehikel

TV-News

Die ungewöhnliche Psychrodramaserie sollte ursprünglich schon im Frühling 2020 anlaufen.

Infos zur Serie Regie: Marc Munden, Philippa Lowthorpe

Produzent: Marc Munden, Autoren: Dennis Kelly, Kit de Waal, Dean O'Loughlin

Darsteller: Jude Law, Naomie Harris, Katherine Waterston, Emily Watson, Paddy Considine.

Die Seriesollte ursprünglich im Frühling 2020 bei Sky anlaufen – erst in der Originalfassung, später in der synchronisierten Version. Doch dann wurde das gemeinsam mit HBO gestemmte Format aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Nun steht endlich der Ersatz-Sendetermin fest: Die Serie mit Jude Law und Naomie Harris wird ab dem 15. September 2020 mit einer Folge wöchentlich an den Start gehen. Die sechs Episoden werden via Sky Ticket und über Sky Q zum Abruf bereitgestellt. Voraussichtlich im November 2020 folgt die lineare Ausstrahlung, optional mit deutschem Ton, auf Sky Atlantic HD Das sechsteilige Psychodrama umspannt zwei miteinander verbundene Geschichten, namens "Sommer" und "Winter", und spielt sich auf einer geheimnisvollen britischen Insel ab. In "Sommer", geschrieben von Dennis Kelly und unter der Regie von Marc Munden – fährt Sam (Jude Law) auf eine geheimnisvolle Insel vor der britischen Küste. Isoliert vom Festland ist Sam nicht in der Lage, die idyllische und geheimnisvolle Welt zu verlassen. Die Bewohner zwingen ihn mit Hilfe geheimnisvoller Rituale dazu, sich mit den Erfahrungen von Verlust und Trauma auseinanderzusetzen, die in seiner Vergangenheit verborgen waren. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Phantasie und Wirklichkeit …Im zweiten Teil, "Winter", von Kit de Waal, Dekan O'Loughlin und Dennis Kelly geschrieben und von Philippa Lowthorpe inszeniert, spielt Naomie Harris die Hauptrolle. Die eigensinnige Außenseiterin Helen (Naomie Harris) ist ebenfalls auf der Suche nach Antworten auf die Insel gekommen. Mit ihrer Ankunft löst sie einen erbitterten Kampf um ihr Schicksal aus. Neben Jude Law und Naomie Harris sind Katherine Waterston, Emily Watson und Paddy Considine zu sehen.