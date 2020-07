«Perry Mason» geht weiter

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender HBO möchte weitere Fälle des Anwalts sehen.

Matthew Rhys darf noch weitere Fälle behandeln: Der Star aus «Brothers & Sisters» und «The American» wird weiterhin Perry Mason in der gleichnamigen HBO-Serie sein. Der Sender gab bekannt, dass eine zweite Staffel geordert wurde. In «Perry Mason» steht Rhys im Mittelpunkt, dessen Figur die Kriegserlebnisse in Frankreich verarbeiten muss und unter den Folgen einer zerbrochenen Ehe leidet.„Es war eine aufregende Reise, mit dem immens talentierten Team hinter «Perry Mason» zusammenzuarbeiten“, teilte HBO-Co-Chefin Francesca Orsi mit. „Die Zuschauer haben es genossen, jede Woche in die Zeit des Los Angeles der 1930er-Jahre zurückversetzt zu werden, und wir freuen uns sehr, die Serie für eine zweite Staffel wieder begrüßen zu dürfen.“ Die Serie debütierte vor einem Monat mit rund 1,7 Millionen Zuschauer und schlug damit Serien wie «Westworld» und «Watchman».«Perry Mason» stammt von Robert Downey Jr. und der Firma Team Downey, die von Susan Downey geleitet wird. Das Ehepaar produziert die Serie gemeinsam mit Amanda Burrell, Ron Fitzgerald, Joe Horacek, Rolin Jones und Timothy Van Patten.