Sozialreportagen bei RTLZWEI zum Teil zweistellig

«Armes Deutschland» und «Hartz und herzlich» bildeten für den Sender am Dienstagabend mal wieder ein überaus gefragtes Duo. Bei Kabel Eins hatte «Shaft - noch Fragen?» zu später Stunde ordentlich Erfolg.

In der Primetime lag RTLZWEI mit den beiden Reportagen aus sozialen Brennpunkten auf dem werberelevanten Markt sogar vor Sat.1 und musste sich nur ProSieben und dem großen RTL geschlagen geben. Denn bereits zu Beginn des Abends machtemit stattlichen 9,2 Prozent Sehbeteiligung bei 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährigen eine starke Figur. Insgesamt schalteten zur besten Sendezeit knapp eine Million Fernsehende ein, wodurch auch der Gesamtmarktanteil für RTLZWEI mit 3,8 Prozent in einem exzellenten Bereich lag.Ab 22.15 Uhr wurde der Braten für den Sender aus der zweiten Reihe noch fetter. Mitdurchbrach RTLZWEI die Zehn-Prozent-Marke und kletterte auf überragende 10,5 Prozent Sehbeteiligung in der klassischen Zielgruppe, bei den Jungen der vierthöchste Anteil des Abends. Noch immer waren 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige dran. Insgesamt betrug die Reichweite zu später Stunde noch 0,78 Millionen, sodass auch der Gesamtmarktanteil auf schöne 4,9 Prozent anstieg - insgesamt ein sehr erfolgreicher Abend für den Sender.Mit Kabel Eins kam zumindest ab 22 Uhr auch ein zweiter Sender aus der zweiten Reihe auf sehr starke Quoten. Dort machtemit 6,8 Prozent bei den Umworbenen und 4,7 Prozent insgesamt eine gute Figur. Die Zuschauerzahl stieg im Vergleich zum 20.15-Uhr-Film sogar um 100.000 an.verbuchte zuvor nur durchschnittliche 5,4 Prozent in der Zielgruppe und maue 2,7 Prozent insgesamt.