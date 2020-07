«Home Sweet Home»-Reality bei NBC

US-Fernsehen

Der TV-Sender bestellte eine zehn-teilige Reality-Dokumentation bei Ava DuVernay.

Das US-Network NBC hat mit «Home Sweet Home» eine Reality-Doku bei Produzentin Ava DuVernay geordert, das Projekt umfasst zehn einstündige Episoden. In dem Format werden zwei Familien, die völlig unterschiedlich sind, eine Woche lang die Häuser tauschen und das Leben der Anderen leben. „Die Idee zu «Home Sweet Home» kam mir während der sonderbaren und bedeutenden Zeit, die wir alle erleben“, sagte DuVernay.„Die Prämisse ist, dass wir weiter voneinander entfernt sind als je zuvor, aber dennoch an das gebunden sind, was wir gemeinsam haben – Sorgen um Gesundheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und Gemeinschaft. Diese Vorstellungen manifestieren sich bei jedem von uns auf unterschiedliche Weise, aber nirgendwo sind sie auffälliger als in der Privatsphäre unserer eigenen Wände“, teilte die Produzentin mit. „Ich bin begeistert, dass NBC und Warner Horizon die Herausforderung dieses Augenblicks angenommen haben, um die Besonderheit unserer Unterschiede zu feiern, während wir die vielen schöne Dinge entdecken, die wir gemeinsam haben.“DuVernay wird das Format mit Array Filmworks drehen, Warner Horizon Unscripted Television übernimmt die Produktion. Zu den weiteren Produzenten des Formats gehören Sarah Bremner und Paul Garnes. „Wir fühlen uns geehrt, zum ersten Mal mit Ava zusammenzuarbeiten, um «Home Sweet Home» bei NBC zum Leben zu erwecken“, teilte Meredith Ahr von NBC mit.