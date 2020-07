«Twist»: arte startet neues Kulturmagazin

TV-News

Ab Ende August führen Bianca Hauda und Romy Straßenburg durch das neue arte-Magazin. Sie gehen darin den Fragen nach, die die Kunstszene gerade bewegen.

In den vergangenen Wochen führten Bianca Hauda und Romy Straßenburg durch das Online-Magazin «culture@home», bald geht es für das Duo ins lineare Fernsehen: Ab Ende August führen sie durch das neue arte-Kulturmagazin. Jede Woche gehen sie für «Twist» in einer europäischen Metropole den Fragen nach, die die Kunstszene aktuell bewegen. Los geht es am 30. August 2020, ab dann ist «Twist» immer sonntags gegen 16.30 Uhr auf arte zu sehen. Selbstredend wird «Twist» auch in der arte-Mediathek ausgewertet – aber auch auf den Social-Media-Kanälen des Senders.Geplant ist zudem eine Webrubrik namens "Psychogramm", in der Instagram-Profile von Kunstschaffenden satirisch behandelt werden. Die Leitfrage von «Twist» ist derweil: "Was macht Kultur mit mir?" Der Sender positioniert die Sendung als "streitbar, offen und lebendig", thematisch geht es von Bildender Kunst über Architektur, Fotografie, Literatur bis hin zur Mode und zum Film. Dabei will man nah am Geschehen und an den ProtagonistInnen sein."Das Kulturmagazin greift kulturelle Fragen auf, erweckt Neugier, gibt Impulse und scheut keine kontroverse Diskussion", so arte . WDR/SWR/HR/NDR/MDR/arte verantworten die Sendung aus den Häusern Kobalt Produktion sowie Schnittstelle Film und Video. Die Ausgaben werden jeweils 30 Minuten dauern.